В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным China Daily: Зеленский должен хотеть консенсуса для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский для проведения результативной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сначала должен приложить усилия к достижению консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта, пишет газета China Daily. В материале говорится, что Киев действует противоречиво, обвиняя Москву в попытках сорвать переговоры.

Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат, — отметили аналитики.

При этом авторы статьи подчеркнули, что Зеленский «не осмеливается критиковать ни США, ни европейские страны». Попутно он осложняет ситуацию нанесением ударов по энергообъектам, в частности, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию и Словакию, констатировали эксперты.

Ранее Зеленский признал, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта с Россией. По его словам, государство «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к этому. Зеленский назвал «позором» для Киева компромисс, который предлагает российская сторона.

Тем временем колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар обратил внимание на то, что Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросах урегулирования конфликта с Россией, отвергая предложения президента США Дональда Трампа, включая отмену законов, ограничивающих использование русского языка. Он также отметил дипломатическую гибкость Владимира Путина.