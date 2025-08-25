Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 07:17

В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным

China Daily: Зеленский должен хотеть консенсуса для встречи с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский для проведения результативной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сначала должен приложить усилия к достижению консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта, пишет газета China Daily. В материале говорится, что Киев действует противоречиво, обвиняя Москву в попытках сорвать переговоры.

Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат, — отметили аналитики.

При этом авторы статьи подчеркнули, что Зеленский «не осмеливается критиковать ни США, ни европейские страны». Попутно он осложняет ситуацию нанесением ударов по энергообъектам, в частности, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию и Словакию, констатировали эксперты.

Ранее Зеленский признал, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта с Россией. По его словам, государство «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к этому. Зеленский назвал «позором» для Киева компромисс, который предлагает российская сторона.

Тем временем колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар обратил внимание на то, что Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросах урегулирования конфликта с Россией, отвергая предложения президента США Дональда Трампа, включая отмену законов, ограничивающих использование русского языка. Он также отметил дипломатическую гибкость Владимира Путина.

Владимир Зеленский
Украина
Владимир Путин
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержаны организаторы сервиса с персональными данными на 25 ТБ
В одной из стран СНГ умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны
Китайский посол высказался о расширении ШОС
В Турции раскрыли условие для завершения конфликта на Украине
Опубликовано первое видео со спасенными на Итурупе туристами
Школьница ослепла после ношения лечебных линз
В Верховной раде раскрыли имя главаря террористических групп СБУ в ЕС
Появилось видео с заплыва через Босфор, во время которого пропал Свечников
Фон дер Ляйен оправдалась за «несовершенное» соглашение с Трампом
Гастроэнтеролог рассказал, чем опасна изжога после шашлыка
ЦБ просит передышку для экономики: что будет с ключевой ставкой
Мобилизованные в загонах и тяжелые бои в ДНР: новости СВО к утру 25 августа
Раскрыты детали о расстреле, который капитан ГАИ устроил в Приморье
Опрос показал, сколько россиян считают себя «совершенно особым народом»
В Китае раскрыли, как Москва и Пекин неожиданно ударили по экономике США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 августа: инфографика
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.