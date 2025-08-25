Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам назвали главный критерий выбора нательного креста

Депутат Иванов: при выборе нательного креста важна форма, а не дорогой материал

При выборе нательного креста важна не дороговизна материала, а каноничность формы и внутреннее настроение верующего, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, нательный крест, прежде всего, знак принадлежности к Христовой Церкви.

Выбирая его, стоит обращать внимание не на дороговизну материала, будь то золото или серебро, а на каноничность формы и внутреннее настроение. Это малый алтарь, который человек носит на себе, и относиться к нему следует с подобающим благоговением. Церковь не запрещает носить кресты из различного металла или даже дерева, главное — чтобы они были освящены в храме, — отметил Иванов.

По его словам, освящение наделяет этот символ особой благодатной силой. Что касается выбора между простым крестиком и более художественным исполнением, то это дело личного благочестия и возможностей, напомнил депутат.

Ко всем, кто только делает первые шаги в храме, мы относимся с большой любовью и поддержкой. Если человек приобрел крест и хочет его носить, это похвально. Лучше всего обратиться за советом к священнику в храме, который поможет правильно выбрать и освятить его, объяснит духовное значение этого шага. Это начало пути, и наша задача — помочь пройти его с радостью и пониманием, — подытожил Иванов.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что выходить замуж за нейросеть неправильно — так же, как и за снегиря, за снеговика или за швабру. Для того чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть. По словам Сосковца, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык, и выходить замуж за нейросеть является ошибочным действием.

