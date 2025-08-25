«Аэрофлот» отменил 24 рейса в воскресенье, 24 августа, из-за ограничений воздушного пространства, сообщает Telegram-канал авиакомпании. По данным авиакомпании, все самолеты совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было.

В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса, — говорится в публикации.

В компании отметили, что пассажиров переоформили на последующие рейсы, осуществляется возврат денег за билет.

Ранее стало известно, что Международный аэропорт Тамбова снял ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань возобновила работу 24 августа около 08:30 мск. Также примерно в 08:20 мск к работе вернулся аэропорт Самары (Курумоч). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Тем временем свыше 60 рейсов были задержаны более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково. Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства уже около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы.