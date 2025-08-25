Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине

Саммит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября станет наиболее масштабным со времен основания Шанхайской организации сотрудничества, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, событие уже сейчас привлекает внимание со стороны мировой общественности.

В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества, — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Китай позволил себе завуалированную критику в адрес Соединенных Штатов на дипломатическом брифинге, посвященном предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении представитель МИД КНР Лю Бинь указал, что «определенная страна» продвигает исключительно собственные интересы в ущерб другим и такая позиция представляет серьезную угрозу для международной стабильности.

До этого представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.