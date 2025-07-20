Одного из создателей игр про Лару Крофт посадили в тюрьму

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20 июля 2025 в 15:22

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Eurogamer: композитора игр Tomb Raider приговорили к тюрьме за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный игровой композитор Питер Коннелли, автор музыки к видеоигре Tomb Raider был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения, сообщает издание Eurogamer. Причиной стало мошенничество с госпрограммой финансовой помощи бизнесу во время пандемии COVID-19.

Выяснилось, что в 2020 году Коннелли незаконно получил два кредита по программе Bounce Back в общей сумме на 60 тысяч фунтов (6,3 млн рублей). Следователи считают, что композитор сознательно нарушил правила, чтобы получить дополнительное финансирование. При этом сам Коннелли, который так и не вернул ни один из кредитов, утверждал, что ему требовались средства для работы над новым саундтреком Tomb Raider, но проект не состоялся из-за пандемии.

Ранее сын актера Вадима Демчога, получившего известность благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны», Вильям был приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество. По данным следствия, 20-летний наследник артиста через мессенджер «вступил в преступный сговор с соучастниками», которые до этого обманули 82-летнего пенсионера. Затем он забрал у пожилого человека 490 тысяч рублей, обналичил их и передал сообщникам.

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