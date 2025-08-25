Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 06:20

Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома

Бизнесмен Пулькин: загородный дом нельзя покупать вдалеке от школ и поликлиник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расположение вдалеке от школ и поликлиник — одна из ключевых ошибок, которую совершают россияне при покупке загородного дома, заявил NEWS.ru основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин. По его словам, приобретая такую недвижимость, будущие владельцы обрекают себя на изоляцию.

Покупка загородного дома — серьезное решение. Ошибки на старте могут обернуться замороженным участком, разочарованием и потерей денег. Каких просчетов стоит избегать? Если в поселке жилье берут исключительно по ипотеке и на последние деньги, благоустройства не будет. Люди выплатят кредит и закроются в своих участках. Сажать деревья, развивать территорию просто некому. Дом может быть дешевым, но рядом с ним не будет школ, поликлиник, дорог и магазинов. Люди переезжают, а потом годами живут в изоляции. Перед покупкой важно понять, как загородный ритм впишется в жизнь семьи, — пояснил Пулькин.

Кроме того, он отметил, что новоиспеченные владельцы часто идеализируют быт за городом, не готовясь к решению бытовых задач самостоятельно, особенно при отсутствии управляющей компании. Другой частой ошибкой, по его словам, является покупка дома по фасаду. Бизнесмен подчеркнул, что в таком случае красивая недвижимость может оказаться некачественной.

Каких еще ошибок при покупке загородного дома следует избегать? Шашлыки и воздух — это не все. Снег, септик, охрана, бытовые задачи — все на вас. Если нет управляющей компании и сообщества соседей, жить будет трудно. Красивый дом может оказаться некачественным. Важно смотреть на фундамент, утепление, инженерные системы. Проверяйте, есть ли у застройщика собственное производство. Загород — это не просто переезд, а смена образа жизни. Поживите сначала в аренде, поймите, как изменится быт и только потом принимайте решение, — подытожил Пулькин.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что типовой проект частного дома может помочь сэкономить до 40% бюджета. По его словам, проектирование необходимо адаптировать к локальным условиям. Он отметил, что кровельные материалы также влияют на стоимость строительства: металлочерепица сочетает доступную цену и долговечность, а гибкая черепица тише, но дороже.

дома
советы
россияне
жильё
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.