Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома

Расположение вдалеке от школ и поликлиник — одна из ключевых ошибок, которую совершают россияне при покупке загородного дома, заявил NEWS.ru основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин. По его словам, приобретая такую недвижимость, будущие владельцы обрекают себя на изоляцию.

Покупка загородного дома — серьезное решение. Ошибки на старте могут обернуться замороженным участком, разочарованием и потерей денег. Каких просчетов стоит избегать? Если в поселке жилье берут исключительно по ипотеке и на последние деньги, благоустройства не будет. Люди выплатят кредит и закроются в своих участках. Сажать деревья, развивать территорию просто некому. Дом может быть дешевым, но рядом с ним не будет школ, поликлиник, дорог и магазинов. Люди переезжают, а потом годами живут в изоляции. Перед покупкой важно понять, как загородный ритм впишется в жизнь семьи, — пояснил Пулькин.

Кроме того, он отметил, что новоиспеченные владельцы часто идеализируют быт за городом, не готовясь к решению бытовых задач самостоятельно, особенно при отсутствии управляющей компании. Другой частой ошибкой, по его словам, является покупка дома по фасаду. Бизнесмен подчеркнул, что в таком случае красивая недвижимость может оказаться некачественной.

Каких еще ошибок при покупке загородного дома следует избегать? Шашлыки и воздух — это не все. Снег, септик, охрана, бытовые задачи — все на вас. Если нет управляющей компании и сообщества соседей, жить будет трудно. Красивый дом может оказаться некачественным. Важно смотреть на фундамент, утепление, инженерные системы. Проверяйте, есть ли у застройщика собственное производство. Загород — это не просто переезд, а смена образа жизни. Поживите сначала в аренде, поймите, как изменится быт и только потом принимайте решение, — подытожил Пулькин.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что типовой проект частного дома может помочь сэкономить до 40% бюджета. По его словам, проектирование необходимо адаптировать к локальным условиям. Он отметил, что кровельные материалы также влияют на стоимость строительства: металлочерепица сочетает доступную цену и долговечность, а гибкая черепица тише, но дороже.