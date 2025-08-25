Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 07:00

Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников

Турэксперт Каганов: низкая цена на поездку может говорить о мошенничестве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Низкая цена на туристическую поездку, значительно отличающаяся от среднерыночной, может являться признаком мошеннических схем, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета доктор экономических наук Вениамин Каганов. По его словам, такой способ часто используют недобросовестные компании для привлечения клиентов.

Как распознать мошенничество при покупке тура? Откажитесь от сотрудничества, если цена значительно, на 20–30%, ниже, чем у всех крупных и проверенных операторов. Скидки, преференции на день рождения и прочее — такого не бывает. Компания не может торговать в убыток. Еще один маркер, который может указывать на мошенничество, когда турагент отказывается предоставить договор до оплаты под разными предлогами. Помните, вначале договор — потом оплата, — пояснил Каганов.

Также он отметил, что стоит насторожиться, если у компании отсутствует физический офис или его адрес не соответствует заявленным данным. По его словам, дополнительным тревожным сигналом служит неспособность менеджера внятно ответить на ключевые вопросы о деталях тура.

Какие еще звоночки могут указывать на мошенничество в сфере продаж туров? Продавец не имеет своего офиса или его адрес не имеет отношения к компании. Представитель компании не может внятно ответить на вопросы о номере рейса, типе самолета, точном названии отеля на картах, условиях прекращения договора. Все это намекает на то, что здесь что-то не так, — подытожил Каганов.

Ранее сообщалось, что более 450 мошеннических сайтов было создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха. С июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа. На таких сайтах злоумышленники имитируют работу туристических агентств и сервисов аренды жилья, предлагают фейковые экскурсии и развлечения на популярных курортах.

мошенники
советы
туристы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.