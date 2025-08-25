Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников

Низкая цена на туристическую поездку, значительно отличающаяся от среднерыночной, может являться признаком мошеннических схем, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета доктор экономических наук Вениамин Каганов. По его словам, такой способ часто используют недобросовестные компании для привлечения клиентов.

Как распознать мошенничество при покупке тура? Откажитесь от сотрудничества, если цена значительно, на 20–30%, ниже, чем у всех крупных и проверенных операторов. Скидки, преференции на день рождения и прочее — такого не бывает. Компания не может торговать в убыток. Еще один маркер, который может указывать на мошенничество, когда турагент отказывается предоставить договор до оплаты под разными предлогами. Помните, вначале договор — потом оплата, — пояснил Каганов.

Также он отметил, что стоит насторожиться, если у компании отсутствует физический офис или его адрес не соответствует заявленным данным. По его словам, дополнительным тревожным сигналом служит неспособность менеджера внятно ответить на ключевые вопросы о деталях тура.

Какие еще звоночки могут указывать на мошенничество в сфере продаж туров? Продавец не имеет своего офиса или его адрес не имеет отношения к компании. Представитель компании не может внятно ответить на вопросы о номере рейса, типе самолета, точном названии отеля на картах, условиях прекращения договора. Все это намекает на то, что здесь что-то не так, — подытожил Каганов.

Ранее сообщалось, что более 450 мошеннических сайтов было создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха. С июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа. На таких сайтах злоумышленники имитируют работу туристических агентств и сервисов аренды жилья, предлагают фейковые экскурсии и развлечения на популярных курортах.