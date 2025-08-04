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04 августа 2025 в 07:45

Названо имя возможного куратора теракта в «Крокус Сити Холле»

NEWS.ru: лидер секты Белхароев мог курировать теракт в «Крокусе»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/личный архив

Лидер секты баталхаджинцев (боевое крыло движения последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева, признано террористической организацией и запрещено в России) Ильяс Белхароев, подозреваемый следственными органами России в торговле оружием, был куратором теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал в беседе с NEWS.ru экс-участник движения Шамиль Булгучев. Он также не исключил причастности Белхароева к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года.

Это полностью его [Белхароева] тема, его специализация. Есть исполнители, левые люди, расходный материал, им дадут немного денег, наркоты и потом сразу бросят. А есть те, кто серьезный, кто снабдит оружием, — это Белхароев, — пояснил собеседник.

Информацию о предполагаемой причастности Белхароева и связанных с ним людей к обоим преступлениям в разговоре с NEWS.ru также подтвердил источник в правоохранительных органах, пожелавший остаться анонимным. По его информации, и сам лидер баталхаджинцев, и его соратники скрываются на Украине и поддерживают контакты с СБУ.

Подробнее о деятельности секты баталхаджинцев и Ильяса Белхароева — читайте в расследовании NEWS.ru.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане. В материалах уголовного дела сказано, что боевики планировали атаковать развлекательный центр «Москва» в Каспийске в феврале–марте 2024 года.

теракты
Крокус Сити Холл
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Олеся Казакова
О. Казакова
Андрей Веселов
А. Веселов
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