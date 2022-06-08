Володин назвал заявления США о запрете поставок нефти из России лицемерными

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал лицемерием и проявлением двойных стандартов заявления США о запрете поставок энергоносителей из России. Он напомнил, что президент Джо Байден объявил об этом решении в начале марта, однако за март поставки нефти из России увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 млн до 4,218 млн баррелей. Одновременно с этим Вашингтон фактически принудил государства Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов.

Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена, — заявил Володин.

По его словам, Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, несмотря на формальный запрет поставок.

Ранее британская газета Independent отметила, что частичное эмбарго на российские энергоносители привело к тому, что европейские компании удвоили перевозки нефти из России, получая прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. По словам западных экспертов, отказ большинства судоходных компаний от поставок топлива из России позволяет оставшимся получать «бешеную прибыль», а остановить суда, которые перевозят российский груз под флагами ЕС, невозможно, что снижает и сам эффект от эмбарго.