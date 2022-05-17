Володин назвал условие участия депутатов Госдумы в спецоперации Володин заявил, что участие депутатов в спецоперации возможно лишь с одобрения Минобороны

Пресс-служба Госдумы РФ / Фото Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие депутаты просят направить их в зону военных действий, но это возможно только после одобрения Минобороны, передаёт «Интерфакс». По словам председателя нижней палаты парламента, такие командировки не должны носить стихийный характер.

Поступают обращения от депутатов направить их в действующие части. <...> Если Минобороны сочтёт возможным, конечно, откомандируем. Но нам также важно, чтобы работа эффективно велась как в зале пленарных заседаний, так и с избирателями, — заявил Володин.

В качестве примера он привёл депутата Юрия Швыткина, который, являясь военноcлужащим, сам настоятельно просит использовать его знания в рамках специальной военной операции. Он также сообщил, что другой депутат — Виктор Водолацкий — «работает в ДНР, но приезжает на рассмотрение вопросов». По словам Володина, такой формат возможeн.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на территориальную целостность страны в отношении Володина и ещё 418 российских парламентариев. Уточняется, что именно фигуранты уголовного дела попросили президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.