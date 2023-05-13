Водолацкий рассказал о состоянии раненных в Луганске детей Водолацкий: пострадавшие при обстреле в Луганске дети находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшие при украинском обстреле Луганска шестеро детей находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее они были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу.

Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное, — сказал Водолацкий.

Депутат ранее рассказал, что оказался на месте взрыва одним из первых и бросился на помощь детям. Во время спасения пострадавших он был ранен: на него обрушилась кирпичная кладка — камни повредили парламентарию лицо, руки и ноги. Депутат отметил, что полученные травмы не смертельны и после того как раны заживут, он снова будет помогать жителям ЛНР.

12 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. В результате удара шестеро детей получили травмы. Двое подростков были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно, из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». В результате обстрела оказались разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий Poly-Pack и «Милам», а также выбиты стекла шести жилых домов.