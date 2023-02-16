Власти проследят за пребыванием мигрантов в России Патрушев: в России планируют ввести режим контролируемого пребывания для мигрантов

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В России планируют ввести режим контролируемого пребывания для мигрантов, приняв соответствующий федеральный закон, заявил на совещании в Челябинске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, российские ведомства организовали обмен информацией о случаях фиктивной постановки мигрантов на учет.

Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима контролируемого пребывания, — заявил секретарь Совбеза.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии задержали членов преступной группировки, которые организовывали фиктивные браки между мигрантами в Московской и Липецкой областях и легализовывали их пребывание в стране. Кроме этого, преступники занимались установлением отцовства над детьми. В рамках уголовного дела проведены 45 обысков, допрошены более 30 свидетелей.

Как рассказал адвокат Валерий Чесных, фиктивный брак с россиянами является популярным способом решения миграционных проблем, однако это несет ряд опасностей, например, в случае рождения ребенка или смерти одного из супругов. По его словам, признать такой брак недействительным в суде невозможно, если человек знал о его фиктивности, а расторжение брака не снимает ответственности по отношению к детям.