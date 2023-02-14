ФСБ пресекла поток фиктивных браков между мигрантами ФСБ задержала организаторов фиктивных браков между нелегальными мигрантами

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Сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии задержали членов преступной группировки, которые организовывали фиктивные браки между мигрантами в Московской и Липецкой области, и тем самым легализовывали их пребывание в стране, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Кроме этого, преступники занимались установлением отцовства над детьми в России.

Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Всего были задержаны организатор и четверо участников преступной группы. По версии ведомства, злоумышленники за деньги оформляли поддельные документы мигрантам с целью последующей легализации в стране. Организатор ОПГ был взят под стражу.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, исключающий возможность мигранту легализовать свой статус в России через фиктивный брак. По словам представителя МВД Ирины Волк, документ также исключает получение миграционного статуса при фиктивном установлении отцовства.

До этого адвокат Валерий Чесных рассказал, что среди иностранцев фиктивный брак с россиянами является популярным способом решения миграционных проблем, однако это несет в себе ряд опасностей, например в случае рождения ребенка или смерти одного из супругов. По его словам, признать такой брак недействительным в суде невозможно, если человек знал о его фиктивности, а расторжение брака не снимает ответственности по отношению к детям.