Адвокат рассказал об опасности фиктивного брака Адвокат Чесных предупредил о родительских обязанностях при рождении детей в фиктивном браке

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Среди иностранцев фиктивный брак с россиянами является популярным способом решения миграционных проблем, однако это несет в себе ряд опасностей, например, в случае рождения ребенка или смерти одного из супругов, сообщил адвокат Валерий Чесных «Парламентской газете». По его словам, признать такой брак недействительным в суде невозможно, если человек знал о его фиктивности, а расторжение брака не снимает ответственности по отношению к детям.

Самыми распространенными причинами фиктивных браков в России являются получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Как пояснил адвокат, для получения ВНЖ иностранцу сперва нужно получить РВП, на что в регионах действуют квоты, однако брак с гражданином РФ позволяет обойти эти ограничения.

Иностранный супруг или супруга получают внеочередное РВП в регионе, где прописаны муж или жена. Прожив год в стране, получить ВНЖ проще, если иностранец в браке с гражданином РФ. И если РВП дает право работать только в регионе регистрации, то ВНЖ — на территории всей страны. Кроме того, иностранцы, вступившие в брак с россиянами, получают гражданство в упрощенном порядке, — рассказал Чесных.

Если человек, вступая в брак, знал, что он фиктивный, то подать иск в суд о признании такого брака недействительным может только прокурор. Это влечет за собой ряд правовых обязательств. Например, если за время фиктивного брака у женщины рождаются дети, то отцом по закону является ее фиктивный муж. В таком случае также нельзя оспорить отцовство, если мужчина знал, что вступает в фиктивный брак. Брак можно расторгнуть, не признавая его недействительным, но тогда на фиктивного отца возлагаются реальные алименты и другие обязанности по содержанию детей.

А в случае смерти одного из супругов в фиктивном браке другой вступает в права наследства, и в этом заключается еще одна опасность. Супруг относится к наследникам первой очереди, однако получает не только имущество умершего, но и его долги. Если суд все же признает такой брак недействительным, то иностранца выдворят из России, а обманутый супруг сможет взыскать материальный ущерб.

Ранее россиянам напомнили об ответственности в случае сокрытия вида на жительство или получения второго гражданства. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей. При этом гражданин России не сможет оповестить о своем новом статусе, находясь за границей.