МВД России планирует исключить фиктивные браки мигрантов МВД разработало законопроект, не позволяющий иностранцам получить статус мигранта через фиктивный брак

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Министерство внутренних дел подготовило законопроект, исключающий возможность мигранту легализовать свой статус в России через фиктивный брак, заявила в беседе с ТАСС представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, закон также исключает получение миграционного статуса при фиктивном установлении отцовства.

МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, — сказала Волк.

Она отметила, что сейчас проект проходит процедуру межведомственного согласования. Как утверждает представитель МВД, всего за предыдущий год было аннулировано около 400 разрешений на проживание для мигрантов в связи с заключением фиктивного брака в России.

Ранее адвокат Валерий Чесных рассказал, что среди иностранцев фиктивный брак с россиянами является популярным способом решения миграционных проблем, однако это несет в себе ряд опасностей, например, в случае рождения ребенка или смерти одного из супругов. По его словам, признать такой брак недействительным в суде невозможно, если человек знал о его фиктивности, а расторжение брака не снимает ответственности по отношению к детям.