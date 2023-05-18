В России предложили пересдавать ЕГЭ летом Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом, сообщает ТАСС. В письме министру просвещения РФ Сергею Кравцову он указал, что это позволило бы снизить уровень стресса у выпускников.

В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года, — написал Чернышов.

Парламентарий предложил устраивать пересдачу единого госэкзамена не на следующий год, а в год его проведения перед сентябрем. Ссылаясь на данные исследований, Чернышов указал, что 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс, а 22% — на этом фоне принимают успокоительные. Чернышов полагает, что одним из факторов волнения является то, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год.

Кроме того, депутат отметил, что в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда нуждаются в молодых профессионалах.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что тяжелое эмоциональное состояние подростков перед ЕГЭ можно облегчить, оказывая им дополнительную психологическую помощь, например, организовав курсы стрессоустойчивости. По словам собеседника издания, старшеклассники осознают, что от результатов итогового экзамена зависит их будущее поступление в вузы, поэтому их волнение естественно.