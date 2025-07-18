Продавцам школьных товаров предложили ограничить наценки к сентябрю ФАС призвала ограничить наценки на школьные товары перед учебным годом

Торговым сетям следует ограничить наценки на товары для школьников перед новым учебным годом, заявили в Федеральной антимонопольной службе. В ведомстве предложили продавцам добровольно присоединиться к инициативе, чтобы повысить доступность востребованных товаров. Кроме того, такая мера позволила бы избежать скачка цен перед началом учебного года.

Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили продавцам о важности добросовестного рыночного поведения. Торговым сетям также пригрозили ответными мерами в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее Ассоциация профпользователей соцсетей и мессенджеров направила обращение в ФАС из-за подорожания пакетов в супермаркетах. Речь идет о торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси». В ведомстве подтвердили, что жалоба находится на рассмотрении.