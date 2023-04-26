В Госдуме придумали, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ Депутат Колунов предложил создать для школьников курсы по стрессоустойчивости перед ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Подготовка к экзаменам вызывает у многих школьников сильнейший стресс, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий отметил, что тяжелое эмоциональное состояние подростков можно облегчить, оказывая им дополнительную психологическую помощь, например, организовав курсы стрессоустойчивости.

По словам собеседника издания, старшеклассники осознают, что от результатов итогового экзамена зависит их будущее поступление в вузы, поэтому их волнение естественно. Однако страх неудачи на ОГЭ, ЕГЭ и ВПР может быть настолько велик, что зачастую проявляется как в виде «полного ступора», так и в форме соматических болевых проявлений.

Чтобы хоть немного снизить психологическое напряжение, эмоционально разгрузить наших ребят, следует подумать над полноценным психологическим сопровождением ЕГЭ. Это могут быть как разовые беседы с психологом, так и полноценные курсы, посвященные стрессоустойчивости, — считает народный избранник.

Также важным аспектом Колунов назвал грамотную и правильную поддержку школьников со стороны педагогов и родителей на протяжении всего периода подготовки к экзаменам.

Стоит рассмотреть возможность создания Министерством просвещения в кооперации со специалистами-психологами специальных памяток. Прочитав их, у педагогов и родителей будет четкое понимание, что делать и как, — подчеркнул депутат.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, как школьнику эффективно подготовиться к ЕГЭ. В частности, специалист призвала не забывать об отдыхе.