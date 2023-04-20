Психолог объяснила, как школьнику эффективно подготовиться к ЕГЭ Психолог Наумова призвала школьников не забывать об отдыхе при подготовке к ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученикам одиннадцатых классов для эффективной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) важно чередовать учебу и отдых, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, школьникам необходимо четко распланировать время, которое необходимо тратить на каждый предмет, а после полуторачасовых занятий стоит сделать перерыв и отдохнуть.

Через полтора часа занятий обычно происходит утомление, падает концентрация внимания, ухудшается работоспособность. В этот момент необходимо сделать перерыв. Важно проявить физическую активность, подвигаться, перекусить, посмотреть или почитать что-то интересное, встретиться с друзьями, — сказала Наумова.

Психолог подчеркнула, что в течение дня нужно обязательно находить время на маленькие перерывы и один большой на час-полтора, чтобы перезагрузиться и получить яркие эмоции.

Нужно обязательно находить время на хобби. Это поможет мыслить позитивно. Когда есть четкий план подготовки с чередованием приятных дел и встреч, значительно легче наполняться позитивом и не забывать про отдых, — заявила Наумова.

Ранее член президиума Совета по русскому языку при президенте РФ Людмила Дудова объяснила, что за оставшееся до ЕГЭ время школьникам необходимо систематизировать все полученные знания. Непосредственно перед экзаменом она посоветовала выспаться и отдохнуть. Родителям при этом профессор рекомендует не нагнетать ситуацию, а в случае плохого самочувствия отправить ребенка в поликлинику для получения справки, чтобы сдать экзамен в другой день.