Школьникам дали советы, как готовиться к ЕГЭ в оставшееся время Педагог Дудова посоветовала школьникам систематизировать знания к ЕГЭ за оставшееся время

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За оставшееся время до ЕГЭ школьникам необходимо систематизировать все полученные знания, посоветовала член президиума Совета по русскому языку при президенте РФ Людмила Дудова. Она рассказала aif.ru, что непосредственно перед экзаменом нужно выспаться и отдохнуть. Родителям при этом педагог рекомендует не нагнетать ситуацию, а в случае плохого самочувствия отправить ребенка в поликлинику для получения справки, чтобы сдать экзамен в другой день.

В оставшееся время нужно сосредоточиться на том, чтобы систематизировать знания. А родителям не стоит нагнетать обстановку, повторяя, что «от ЕГЭ зависит дальнейшая судьба» и так далее. Даже если что-то не получится, это не конец жизни, — пояснила Дудова.

По словам Дудовой, в первую очередь нужно решать легкие задания, а потом переходить к сложным. Специалист посоветовала вдумчиво читать условия, так как именно невнимательность зачастую приводит к ошибкам. Кроме того, следует оставить около часа на выполнение части С и дополнительное время, чтобы переписать ответы из черновика. Дудова предупредила, что проверяющие могут не засчитать ответ, если он будет написан неразборчиво.

Директор московской школы № 109 Евгений Ямбург посоветовал не переживать и иногда позволять себе расслабляться. Он пояснил, что, если ребенок хорошо учился, то он сможет успешно сдать ЕГЭ. Ямбург рассказал, что не надо после сдачи одного экзамена сразу готовиться к следующему.

Нужно расслабиться, в хорошем смысле. Потому что, если дети нормально учились, они обречены на успешную сдачу экзамена. Важны перерывы на отдых. После сдачи одного экзамена не надо в тот же день браться за подготовку к следующему. Можно прогуляться, послушать музыку, потанцевать, — отметил директор.

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова ранее назвала репетиторство в рамках подготовки к ЕГЭ еще одной формой бизнеса. По ее словам, часто ученик, который ходит на дополнительные курсы, в действительности не получает каких-либо уникальных знаний и навыков.