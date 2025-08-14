В Совфеде рассказали, как саммит на Аляске разрушил мечты Зеленского Сенатор Джабаров: на саммите на Аляске обсудят не только украинский кризис

Состав делегаций на саммите на Аляске показал, что, вопреки мечтам президента Украины Владимира Зеленского, будет обсуждаться не только украинский кризис, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор назвал отличным состав российской делегации.

Я думаю, это отличный состав, который озвучил Юрий Ушаков, помощник президента. Это говорит о том, что там будет обсуждаться весь комплекс наших двусторонних отношений. У нас и министр финансов, у нас и Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента по инвестиционному и экономическому сотрудничеству, министр иностранных дел Сергей Лавров, сам помощник президента Ушаков. Это говорит о том, что там будет обсуждаться не только Украина, как думала Европа и сам Зеленский мечтал, — пояснил Джабаров.

По его словам, пока неизвестно, какие будут итоги саммита, но тем для обсуждения между Россией и США накопилось много. Он обратил внимание, что американцы могли неслучайно выбрать для переговоров Аляску.

Американцы неслучайно выбрали, мне кажется, Аляску: чтобы быть подальше от назойливой Европы и домогающегося до всех Зеленского. Поэтому я думаю, что это прекрасный состав. До чего договорятся, трудно сказать, об этом никто сейчас не скажет и не знает, но настрой у нашей делегации очень позитивный, — заключил сенатор.

Депутат Анатолий Аксаков ранее назвал хорошим сигналом участие Дмитриева в саммите между Россией и США. По его словам, переговоры на Аляске могут потенциально привести к снятию ограничений.