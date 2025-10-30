В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России

Успешные испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» создали запас прочности нацбезопасности России на десятилетия вперед, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Так парламентарий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о намерении проводить ядерные испытания.

События последних дней — успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона» — создали запас прочности национальной системы безопасности на десятилетия вперед, — подчеркнул Перминов.

Член Совфеда также добавил, что Россия имеет самые современные силы ядерного сдерживания в мире. По его словам, страна показала свою последовательную позицию в движении к миру и готова к любому сценарию. Позиция администрации США, указал Перминов, не раз менялась. Руководство РФ в свою очередь сделало предложение по регулированию систем, включая ядерную триаду.

Ранее в Кремле назвали сильную сторону «Посейдона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что подводный аппарат представляет собой абсолютно новый шаг в вопросе обеспечения безопасности страны.