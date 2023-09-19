В СФ объяснили, как миротворцы РФ помогают избежать эскалации в Карабахе Сенатор Джабаров: миротворцы в Карабахе защищают мирное население

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Миротворцы из России на территории Карабаха занимаются тем, что обеспечивают безопасность мирного населения, заявил в комментарии NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он отметил, что отвечать будут те, кто как-либо навредит российским миротворцам или жителям.

Перед российскими миротворцами стоит задача защищать мирное население Карабаха и сохранить собственные жизни. <...> При этом ответственность в этом конфликте ляжет на тех, кто совершит противоправные деяния против населения и наших солдат, — заявил Джабаров.

Также сенатор отметил, что нагнетать ситуацию в регионе может то, что Армения проводит совместные учения с военными США.

Что касается военных США и Армении, которые сейчас проводят совместные военные учения, то их участие в конфликте может привести к еще большей эскалации в Карабахе. Они никакого отношения к этим событиям не имеют. Наши миротворцы находятся там на законных основаниях, в принципе с теми целями и прибыли туда, и поэтому их и призывают оказать помощь в разрешении данного конфликта, — говорит член Совфеда.

Ранее в Пентагоне заявили об окончании совместных учений с Арменией на фоне эскалации карабахского конфликта. Все маневры завершатся 20 сентября.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.