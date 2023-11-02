В России расширят программу по льготным кредитам на авто Мишустин: правительство РФ расширит программу льготного автокредитования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство России расширит программу льготного автокредитования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского кабмина, теперь такими кредитами смогут воспользоваться люди с ограничениями здоровья. Премьер отметил, что в программе участвуют автомобили отечественного производства, среди которых АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, «Москвич».

Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили, и это будет способствовать улучшению экологической ситуации, — сказал Мишустин.

Он добавил, что в рамках программы скидка на российские электромобили увеличится до 35%. Отмечается, что такая система автокредитования будет действовать до 2026 года.

Ранее в марте возобновили программу льготного автокредитования для медиков, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей. Данные категории граждан смогут получить скидку на уплату первоначального взноса в размере пятой части стоимости машины.

Воспользоваться скидкой можно при покупке машины отечественного производства не дороже двух миллионов рублей. При этом для всех категорий заемщиков сначала действовала скидка на российские электромобили в размере 25%. Льготный автокредит можно оформить в банках ВТБ, Драйв Клик Банк, Совкомбанк, Росбанк, РНКБ, Кредит Европа БАНК, Быстробанк, ОТП Банк и РН Банк, добавили в Минпромторге.