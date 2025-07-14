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14 июля 2025 в 12:30

Названы регионы, которым правительство спишет долги на 43 млрд рублей

Правительство России спишет долги 25 регионов по кредитам на 43 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на 43 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, среди этих регионов Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия. Также речь идет и о списании долгов Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям.

Спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере, — объяснил премьер-министр.

Также правительство спишет долги по бюджетным кредитам Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям. В соответствующий список входит и Еврейская автономная область.

Ранее Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей. Речь идет об Алтайском и Ставропольском краях, а также Республике Адыгея.

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бюджет
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Республика Алтай
Марий Эл
Дагестан
Крым
Свердловская область
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