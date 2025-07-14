Названы регионы, которым правительство спишет долги на 43 млрд рублей Правительство России спишет долги 25 регионов по кредитам на 43 млрд рублей

Правительство России спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на 43 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, среди этих регионов Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия. Также речь идет и о списании долгов Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям.

Спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере, — объяснил премьер-министр.

Также правительство спишет долги по бюджетным кредитам Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям. В соответствующий список входит и Еврейская автономная область.

Ранее Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей. Речь идет об Алтайском и Ставропольском краях, а также Республике Адыгея.