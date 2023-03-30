Программу льготных автокредитов возобновили для части россиян Минпромторг частично возобновил программу льготного автокредитования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль «Москвич-3» в салоне дилерского центра «Рольф»

Программа льготного автокредитования возобновляется в России для медиков, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, говорится в Telegram-канале Минпромторга. Данные категории граждан смогут получить скидку на уплату первоначального взноса в размере пятой части стоимости машины.

В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей. По условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%), — говорится в сообщении.

Воспользоваться скидкой можно при покупке машины отечественного производства не дороже двух миллионов рублей. При этом для всех категорий заемщиков действует скидка на российские электромобили в размере 25%. Льготный автокредит можно оформить в банках ВТБ, Драйв Клик Банк, Совкомбанк, Росбанк, РНКБ, Кредит Европа БАНК, Быстробанк, ОТП Банк и РН Банк, добавили в Минпромторге.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах начала производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в II квартале 2023 года. По его словам, с конвейера на предприятии будут выходить седаны и SUV.