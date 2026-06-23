Испанский политик назвал главную ошибку Запада на Украине Испанский политик Мира обвинил Запад в игнорировании причин конфликта на Украине

Западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от попыток разобраться в причинах украинского кризиса, заявил в интервью ТАСС председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира. По его мнению, для урегулирования ситуации европейским и американским лидерам изначально следовало детально проанализировать предпосылки происходящего.

Первая ошибка, которую совершил Запад, заключалась в том, что мы не приложили усилий для понимания коренных причин этого конфликта, — подчеркнул политик.

Вместе с тем глава DEMYC отметил, что текущие усилия по сближению позиций сторон могут принести пользу, особенно на фоне стремления президента США Дональда Трампа как можно скорее достичь мира. Мира выразил надежду на скорейшее объявление режима прекращения огня или полноценного перемирия. В заключение он добавил, что общие корни обязательно помогут двум народам восстановить добрососедские отношения.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава должна обязательно участвовать в решении украинского вопроса. По словам министра, его страна несет риски из-за поддержки Украины, поэтому заслуживает места за столом переговоров с Россией.