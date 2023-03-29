Стало известно, когда начнется производство Lada на бывшем заводе Nissan АвтоВАЗ запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге во II квартале 2023-го

Фото: Пресс-служба Автоваз

АвтоВАЗ планирует запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во II квартале этого года, сообщает ТАСС. Глава компании Максим Соколов уточнил, что на предприятии будут производиться седаны и SUV.

Совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале года, — говорится в сообщении.

Гендиректором производственной площадки назначен Иван Миронов. Завод получит название «Lada — Санкт-Петербург». На данный момент идет подготовка документов.

Ранее Минпромторг предложил с 1 июня запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям. В ведомстве также хотят повысить минимальный экологический класс импортируемых и выпускаемых в России машин с «Евро-0» до «Евро-2», а также вернуть в перечень обязательных требований систему ABS.

Ранее в соцсетях появились сообщения о возможном подорожании ряда моделей автомобилей Lada. В публикациях ссылались на документ, разосланный руководителям дилерских центров. В пресс-службе АвтоВАЗе назвали эту информацию слухами и заявили, что не знают о происхождении документа.