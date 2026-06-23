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23 июня 2026 в 09:08

Стало известно, в каких российских регионах нельзя будет купить алкоголь

В 40 регионах России приостановят продажу алкоголя во время выпускных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В более чем 40 регионах России 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, сообщает РИА Новости. Ограничения связаны с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров.

В 2026 году День молодежи отмечается 27 июня. На эту же дату Минпросвещения рекомендовало регионам провести выпускные вечера. В связи с этим продажу алкоголя временно ограничат в Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях, Башкириии, Республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях.

Также ограничения на продажу алкоголя введут в Ненецком и Чукотском автономных округах, ЯНАО, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях, ЛНР. В ДНР розничная продажа спиртного будет запрещена в дни проведения выпускных вечеров, включая 27 июня. В Петербурге в этот день состоится праздник «Алые паруса», поэтому на время его проведения в городе также будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что выпускные в школах пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Он уточнил, что допуск на территорию будет осуществляться по заранее составленным спискам родителей и других приглашенных гостей. Губернатор напомнил, что подобная система уже практиковалась во время пандемии коронавируса.

Россия
выпускные
алкоголь
Минпросвещения
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