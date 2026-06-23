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23 июня 2026 в 09:06

В ГД заметили закономерность в отставках британских премьеров

Депутат Ивлев: настроенные против России британские премьеры быстро теряют посты

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Британские премьер-министры, занявшие активный агрессивный курс по отношению к России, долго не засиживаются в своем кресле, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, нынешний премьер Кир Стармер тому пример.

Отставки премьеров Британии, начиная с [Бориса] Джонсона, показательны и закономерны. Как только они активно начинают помогать киевского режиму и вести активный агрессивный курс против России, следует отставка, — подчеркнул Ивлев.

По его мнению, агрессивная милитаристская политика не нравится британцам, в связи с чем премьеры сродни Стармеру быстро теряют свой рейтинг. Если Лондон не изменит свое отношение к Москве, то такие отставки будут регулярными и частыми, резюмировал парламентарий.

Ранее первые министры трех регионов Великобритании обрушились с критикой на центральное правительство после решения Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере и даже заговорили о независимости.

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