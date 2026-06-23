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23 июня 2026 в 09:00

«Цена одного кадра»: МЧС сообщило о трагедии с подростком на Алтае

МЧС: турист-подросток сорвался в Катунь во время фотографирования на Алтае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подросток-турист из Новосибирска хотел сфотографироваться и случайно упал со скалы в реку Катунь близ Ороктойского моста в Республике Алтай, сообщили в главке МЧС по региону. В настоящее время ведутся поисковые работы с привлечением сил МЧС России, полиции и волонтеров. Обследовано 18 км береговой линии и акватории Катуни.

Цена одного кадра… подросток из Новосибирска во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь. Происшествие произошло в Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба главного управления МЧС России по республике сообщила, что подросток утонул в Каспийском море в дагестанском Дербенте. По данным ведомства, тело было обнаружено и извлечено из воды спустя около 20 минут после поступления сигнала.

Ранее региональный отряд «ЛизаАлерт» информировал, что 14-летний подросток, исчезнувший в Алтайском крае 15 июня, найден живым. Ориентировка о пропаже мальчика была размещена 21 июня, а о подробностях обстоятельств исчезновения ребенка не сообщается.

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