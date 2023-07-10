Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО Минобороны поддержало идею создать единое методическое пособие по теме СВО

Фото: МО РФ

В Министерстве обороны РФ поддержали инициативу по созданию единого методического пособия, которое содержало бы вопросы и ответы по теме военной операции на Украине и соцобеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Ранее парламентарий направляла письмо с такой инициативой первому заместителю главы силового ведомства Руслану Цаликову.

Ваше обращение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами, касающихся тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции (далее — СВО) и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, Минобороны России рассмотрено и поддерживается, — написал Цаликов.

Кроме того, в ведомстве предложили создать рабочую группу по взаимодействию органов власти и организаций по мобилизации и соцзащиты участников СВО и их семей. К работе намерены привлечь заинтересованные федеральные и региональные органы.

В начале лета глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школьный учебник по истории добавят новый раздел о спецоперации после победы России в СВО. Он добавил, что пособие будет доступно для учащихся 10–11-х классов.

В ноябре директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения «Корсе» Ольге Качуре и других.