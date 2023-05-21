В Минюсте придумали, как наказать поджигателя Корана Чуйченко призвал посадить сжегшего Коран мужчину в колонию региона с мусульманским населением

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Молодой человек, подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде, должен отбывать наказание в исправительном учреждении региона, где преобладает мусульманское население, заявил глава Минюста Константин Чуйченко, передает ТАСС. По его словам, это поспособствует появлению у обвиняемого уважения к религии и чувствам верующих.

Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением, — заявил Чуйченко.

Уголовное дело в отношении 19-летнего Никиты Журавеля, который сжег священную книгу в Волгограде напротив мечети, было передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике. Против него начато разбирательство по статье УК РФ о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

19-летний Журавель работает доставщиком еды. Он рассказал, что осуществил провокационную акцию за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей от Службы безопасности Украины.