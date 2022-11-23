В МО РФ назвали число военных, получивших квартиры после ранений в зоне СВО Минобороны РФ: квартиры получили более 20 военных, получивших ранения во время СВО

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Более 20 военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине, получили документы на жилье, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Все они решили продолжить военную службу и прошли переподготовку, передает РИА Новости.

Более 20 военнослужащим сегодня были вручены жилищные документы. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу, — говорится в сообщении.

Помимо документов на жилье военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и госнаграды. Для проходивших лечение были подобраны, изготовлены и настроены современные протезы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации.

Денежное довольствие добровольцев также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.