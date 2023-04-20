В Минцифры не подтвердили рассылку электронных повесток через «Госуслуги»

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Министерство цифрового развития опровергло рассылку электронных повесток о призыве на военную службу через портал «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале ведомства. Юридическую силу имеет только получение повестки лично в руки или заказным письмом с уведомлением, заявили в министерстве.

Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги. Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами. Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу, — заключают в Минцифры.

В ведомстве пояснили, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде нужно принять отдельный нормативный акт. Пока этого сделано не было, хотя закон уже был подписан президентом.

Ранее СМИ сообщали, что электронные повестки начали распространять в Волгограде и Санкт-Петербурге. В Волгограде также начали приходить SMS-оповещения о необходимости получить повестку. Один из получивших таким образом повестку посетил военкомат. После того как там «сверили данные», его отпустили.