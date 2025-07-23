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23 июля 2025 в 13:44

В МИД России отреагировали на отмену концерта Гергиева в Италии

Захарова осудила отмену концерта Гергиева в Италии

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия решительно осуждает отмену участия народного артиста РФ Валерия Гергиева в музыкальном фестивале со стороны итальянского правительства, совершенную «под диктат идейных последователей Бандеры», заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства. По ее словам, особенно в этой ситуации показательна реакция общественности, которая осудила решение Италии.

Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки «отмены культуры», осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры. Показательны в этом контексте комментарии с осуждением решения как в самой Италии, где подобные действия охарактеризованы как позор и противоположность демократии, так и в других западных странах, где происходящее назвали роковой ошибкой, — говорится в заявлении.

Дипломат добавила, что хочет выразить сочувствие итальянским слушателям, которых лишили шанса послушать «великую русскую музыку в исполнении прославленного российского дирижера». Однако подчеркнула, что с другой стороны в этой ситуации подходят слова из Библии: «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением июльского концерта Гергиева. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой продолжили настаивать на решении пригласить музыканта.

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Мария Захарова
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