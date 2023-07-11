В МИД РФ рассказали о создании новых гарантий безопасности Захарова: Россия создаст новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО их обсуждать

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Россия создаст новые гарантии безопасности, поскольку НАТО и ОБСЕ отказываются их обсуждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera. По ее словам, Москва оформила свои предложения в письменном виде и направила западным партнерам, однако получила отказ в их обсуждении.

Раз нам было отказано в обсуждении гарантий безопасности, теперь эти гарантии безопасности мы будем создавать сами, — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. По ее словам, сейчас вокруг саммита вбрасываются различные новости, организуются сборы помощи Киеву. Подобные пиар-ходы принимаются, чтобы продемонстрировать, что киевский режим остается на плаву, добавила дипломат.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны — участницы НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе демонстрируют антироссийский настрой. По его словам, это сквозит в заявлениях представителей государств, входящих в состав Альянса. Песков подчеркнул, что важно обратить внимание на содержательную часть этого мероприятия, а не то, где именно проходит саммит, близко ли, далеко от России.