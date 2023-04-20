В МИД раскрыли, что можно считать антироссийскими актами МИД РФ: Москва рассматривает любые поставки вооружений на Украину как антироссийский акт

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Россия в настоящее время ведет оборонительные военные действия против Запада, в связи с чем любые поставки вооружения Украине рассматриваются как «откровенно враждебный антироссийский акт», Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля относительно возможных поставок оружия Киеву.

Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим в Киеве. В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт, — сообщила дипломат.

Она также отметила, что подобные шаги негативно отразятся на двустороних отношениях с государствами, которые их предпринимают. Подобного рода действия будут учтены при формировании позиций РФ по вопросам безопасности. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти «о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», указала Захарова.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее впервые допустил возможность военной помощи Украине. При этом прежде Сеул опасался давления со стороны США по поводу поставок Киеву вооружений. Также Южная Корея беспокоилась, что продаваемые США артиллерийские снаряды в итоге могут оказаться на Украине.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что на возможные поставки Украине оружия со стороны Южной Кореи Россия может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».