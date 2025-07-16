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16 июля 2025 в 11:26

Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

Новый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что в случае необходимости диалог можно оперативно организовать, передает ТАСС.

Пока нет. Но он может быть очень быстро организован, — сказал Песков.

Ранее Трамп не подтвердил свою готовность к встрече с Путиным, сказав, что нужно посмотреть, как пойдут дела. Также глава Белого дома заявил о разочаровании в диалоге с российским коллегой по Украине.

До этого Трамп заявил, что разговоры с Путиным всегда очень приятны. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, хозяин Белого дома объяснил, что после общения с коллегой из РФ он «вешает трубку, говорит, что разговор был замечательный, а потом начинается новый налет на Киев».

На этом фоне Песков заявлял, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий на Украине, чем переход в мирный режим. Он добавил, что диалог Москвы с Киевом желают видеть только в Вашингтоне.

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