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16 июля 2025 в 17:22

В Финляндии объяснили внезапную трансляцию российского радио жарой

Yle: жители Лаппеенранты поймали российские радиостанции из-за зноя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители финской Лаппеенранты неожиданно поймали сразу восемь российских радиостанций, в их числе «Дорожное радио», «Радио Мир», Like FM, сообщает финская телерадиовещательная компания Yle. Причиной стала аномальная жара, из-за которой в атмосфере образовались слои с разной температурой, при которых радиоволны начали распространяться дальше обычного.

В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал сразу восемь российских радиостанций, — говорится в сообщении.

Ранее портал Yle сообщил, что туристический бизнес в Восточной Финляндии находится на грани исчезновения из-за отсутствия путешественников из России. Финны пытаются привлекать туристов из стран Европы, но возникают сложности.

До этого появилась информация, что введение санкций со стороны России спровоцировало рост торговли рублями в Финляндии. Это связано с тем, что банковские переводы в Россию стали недоступны из-за санкционных ограничений. Для обмена и проведения операций с рублями финны обращаются к «обменникам», работающим через Telegram-каналы.

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