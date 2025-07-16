В Финляндии объяснили внезапную трансляцию российского радио жарой

Жители финской Лаппеенранты неожиданно поймали сразу восемь российских радиостанций, в их числе «Дорожное радио», «Радио Мир», Like FM, сообщает финская телерадиовещательная компания Yle. Причиной стала аномальная жара, из-за которой в атмосфере образовались слои с разной температурой, при которых радиоволны начали распространяться дальше обычного.

В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал сразу восемь российских радиостанций, — говорится в сообщении.

Ранее портал Yle сообщил, что туристический бизнес в Восточной Финляндии находится на грани исчезновения из-за отсутствия путешественников из России. Финны пытаются привлекать туристов из стран Европы, но возникают сложности.

До этого появилась информация, что введение санкций со стороны России спровоцировало рост торговли рублями в Финляндии. Это связано с тем, что банковские переводы в Россию стали недоступны из-за санкционных ограничений. Для обмена и проведения операций с рублями финны обращаются к «обменникам», работающим через Telegram-каналы.