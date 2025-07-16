Поставки вооружения Киеву со стороны Запада будут продолжаться, но платить за них будут некоторые европейцы, сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, среди европейских стран могут возникнуть разногласия по оплате вооружения для ВСУ.

Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы, — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Франция и Чехия уже отказались участвовать в закупке американского вооружения. В частности, ожидаются еще разногласия, потому что платить придется много, объяснил он. Гражданам не останется ничего, также добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Италия по примеру Франции и Чехии не хочет участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины. По словам инсайдеров, основной причиной отказа стало отсутствие средств на подобные закупки, а также то, что переданные ВСУ Италией системы вооружения «соответствуют другим технологическим конфигурациям». В частности, Samp-T производятся Италией и Францией.