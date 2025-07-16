В США указали на бессмысленность шагов Трампа по Украине Экономист Сакс: шаги Трампа по Украине не окажут влияния на исход конфликта

Последние шаги президента США Дональда Трампа по поддержке Украины уже не способны повлиять на исход конфликта, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, эти меры приведут лишь к новым бессмысленным жертвам.

Имеют ли эти шаги значение? И да и нет. Да — погибнет больше людей без всякой причины. Нет — это не изменит долгосрочную траекторию конфликта. Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения. Россия по-прежнему побеждает на поле боя и продолжит это делать, — сказал он.

Сакс отметил, что даже новые экономические меры против Москвы, включая анонсированные тарифы и санкции, будут иметь минимальный эффект. Он объяснил, что текущий торговый оборот между Россией и США крайне незначителен.

Экономист пришел к выводу, что западные страны упустили момент, когда их действия могли существенно повлиять на ситуацию. По его мнению, сейчас союзники Киева лишь продлевают конфликт, не меняя его конечного результата.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что решение президента о передаче Украине ЗРК Patriot за счет европейских союзников не следует рассматривать как изменение его позиции в отношении Киева. Он отметил, что политика Трампа скорее свидетельствует о том, что украинский вопрос его «раздражает».