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16 июля 2025 в 17:11

Иностранный самолет залетел в запретную зону около Москвы

Aviaincident: самолет Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Инцидент случился 15 июля, когда иностранный Airbus A330 выполнял рейс из Шереметьево в Чунцин.

Когда лайнер находился в 65 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж доложил, что уклонился в запретную зону. Пилоты пошли на это, чтобы обойти опасные метеорологические явления.

Ранее турецкие летчики, пилотировавшие пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, сообщили о вспышке в небе над Россией. Согласно предоставленной информации, воздушное судно направлялось в аэропорт Внуково из населенного пункта Мугла в Турции.

Пилоты уточнили, что необычное явление они заметили в 40 километрах от города Ржева. По их словам, вспышка, наблюдавшаяся вблизи самолета, была похожа на салют. О происшествии оперативно доложили органам противовоздушной обороны в регионе.

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