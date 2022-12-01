Песков заявил, что Россия продолжает фиксировать преступления Киева

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Российские следователи ведут напряженную работу по фиксации преступлений властей Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, очень важно к этой работе присовокупить еще информацию о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом с 2014 года, передает РИА Новости.

Наши следователи ведут очень напряженную, кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Эта работа ведется на ежедневной, фактически ежечасной основе, — сказал Песков.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

18 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли видео с убийством солдат, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.