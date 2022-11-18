СК РФ возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских военнопленных

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли видео, также выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Сегодня в различных Telegram-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Представители СКР добавили, что следователи возбудили в отношении представителей украинских вооруженных формирований уголовное дело по статьям 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) и 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.