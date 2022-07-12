В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании развалить Россию Песков: заявления Валенсы не смогут повлиять на суверенитет России

Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лех Валенса

Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить население России до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Польский политик опасается, что даже победа Украины в противостоянии с Россией не гарантирует полной безопасности для Европы. Он также упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ.

Нет, не способны, — заявил Песков, говоря о словах Валенсы.

10 июня Валенса предложил сократить численность населения РФ в два раза. В беседе с французским изданием Le Figaro лауреат Нобелевской премии предположил, что «укротить» Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек. На текущий момент в РФ проживает 144 млн человек.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru «немного оправдал» экс-президента Польши Леха Валенсу и его идею сократить население России. Парламентарий подчеркнул, что бывший глава республики намекал на расчленение РФ на страны, где будут проживать не более 50 млн человек в каждой, а не на физическое уничтожение граждан РФ.