Песков прокомментировал просьбу «Яблока» об указе о завершении мобилизации Песков: в Кремле все еще не видели просьбу «Яблока» издать указ о завершении мобилизации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Обращение членов партии «Яблоко» к президенту Владимиру Путину об издании указа о завершении частичной мобилизации в стране так и не видели в Кремле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он предложил обратиться с этим вопросом в Минобороны, передает РИА Новости.

Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось. <...> Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе — это Министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба «Яблока» сообщила, что отправила запрос об издании указа о завершении частичной мобилизации на имя Путина. В партии подчеркнули, что в стране объявили об окончании частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.