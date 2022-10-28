Шойгу назвал число мобилизованных, проходящих подготовку на полигонах Шойгу: 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, он доложил, что 218 тысяч находятся на полигонах, где уже проходят подготовку. Глава ведомства добавил, что 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине.

В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. 82 тысячи мобилизованных уже отправлены на фронт. Другие 218 тысяч проходят подготовку на полигонах, — заявил он.

Шойгу заявил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Путин, в свою очередь сообщил, что нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. По его словам, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась.

Источники в российском парламенте и администрации президента ранее сообщали, что частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.

Источник в Минобороны пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который стартует 1 ноября.