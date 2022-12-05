В Кремле прокомментировали информацию о взрывах под Саратовом Песков заявил, что Путину доложили о взрывах на аэродромах в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили взрывах на аэродромах в Саратовской области и под Рязанью, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что не располагает подробной информацией об инциденте и предложил обратиться за ней в Минобороны.

Я не располагаю точной информацией, только видел сообщения СМИ, не могу комментировать. Рекомендую обратиться к Минобороны <…>Разумеется, от всех служб президент регулярно получает информацию, — сообщил Песков.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что утром 5 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области. Как утверждают авторы канала, в результате произошедшего пострадали два человека. Также канал добавляет, что повреждения получили два самолета. По данным Baza, беспилотник некоторое время летал над аэропортом, после чего упал на взлетно-посадочную полосу. Другие подробности инцидента источник не приводит.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения СМИ и местных жителей о взрыве на аэродроме в Энгельсе. Ведомства региона также информацию не подтверждали.