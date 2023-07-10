В Кремле предупредили Европу о последствиях вступления Украины в НАТО Песков: вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для безопасности Европы

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Принятие Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, принятие Украины в Альянс станет угрозой для России, что потребует реакции со стороны Москвы.

Членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что украинские власти разными способами пытаются оказывать давление по вопросу принятия страны в НАТО, чтобы в преддверии саммита как можно больше членов Альянса продемонстрировали Киеву свою солидарность.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в НАТО отказались от соблюдения плана действий по членству Украины в Альянсе. По мнению дипломата, это открывает новые возможности для сотрудничества.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что НАТО может предоставить Украине гарантии безопасности либо будет помогать Киеву в военном отношении по модели Израиля. Источник газеты в Альянсе отметил, что финансово выгоднее первый вариант, но он может дорого обойтись союзникам с точки зрения ответственности.